Casa confiscada por venta de plazas está en Morelia, revela SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de dar a conocer que hay una casa confiscada por la Fiscalía General del Estado (FGE) por la venta de plazas al magisterio, la secretaria de Educación en Michoacán (SEE) reveló la ubicación del inmueble, que sigue en manos de las autoridades, pues continúan las averiguaciones.

Este miércoles, en entrevista con medios de comunicación, Gabriela Molina Aguilar refirió que el domicilio, que fue confiscado hace tres años, se encuentra en la capital michoacana y que la Contraloría sigue con la investigación, pero no dio más detalles.

“Es una casa, sí, es un tema de la Fiscalía. Recordar que era reparto en lo oscuro (...) Tiene más de tres años y detectada por las autoridades”, dijo.

La titular del sector educativo señaló que las ventas de plazas, un tema ilegal, generaron un déficit a lo largo de los años; los espacios eran entregados a personas sin vocación y que nunca concursaron por una clave ante la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros (Usicamm).

“Es claro e importante que la ciudadanía sepa cómo es. Antes era solo crear, pagar y no importaba si tenían grupos o si se presentaban a trabajar, y eso generó déficit a lo largo de los años”, comentó.

Apuntó que desde 2021 se han otorgado casi 4 mil plazas a normalistas a través de la Usicamm y bajo un procedimiento ordenado y transparente. Apenas hace unos días, detalló, se otorgaron 400 interinatos por vacantes derivadas de jubilaciones. Cabe mencionar que aún quedan egresados sin una clave, aunque deberán esperar hasta que haya necesidad de docentes.

RYE-