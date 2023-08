Carrera Tecnología de la Madera no cierra, se transforma, aseguran en la UMSNH

En ese sentido, explicó que los alumnos aún llevarán sus actividades académicas, teóricas y prácticas con normalidad en Ciudad Hidalgo y Ciudad Universitaria.

"El no hacer una transformación pone en riesgo el futuro laboral de los profesionistas, quienes no se podrían insertar en un mercado laboral pertinente", señaló el secretario General quien garantizó que los derechos de los profesores y trabajadores no serán vulnerados.

Dicha carrera contaba con 29 docentes y 10 trabajadores administrativos.