Capacitación y prevención, vitales ante riesgos sísmicos, explica experto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán se ubica en una zona sísmica, por lo que continuamente registra temblores que pueden terminar en desastres si la población no tiene la orientación necesaria. De ahí la importancia de saber cómo actuar ante sismos, explicó el maestro Edgar Zamudio, especialista en protección civil.
“Para estar preparados debemos tener en cuenta el lugar donde nos encontramos, si es repliegue o evacuación”, señaló Edgar Zamudio durante una capacitación para estudiantes y personal de la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ).
“El repliegue es cuando no hay alertamiento sísmico y has evaluado que en el lugar donde te encuentras tardas más de 60 segundos en salir. En este caso, la recomendación es alejarse de las zonas de riesgo, ubicarse donde haya paredes fuertes y evitar cristales y objetos que se puedan caer fácilmente”, detalló el Mtro. Edgar Zamudio.
“La evacuación es cuando hay un sistema de alertamiento o sabemos que el tiempo de salida es menor a un minuto. La recomendación es evacuar inmediatamente de forma tranquila y no correr, no empujar y no gritar”, agregó el especialista.
El también capitán de bomberos comentó, además, que la prevención es tarea de todos, por lo que capacitarse mantiene a una población más preparada para que, en caso de una emergencia, se eviten los desastres.
“La única forma de estar preparados es capacitarnos, conocer los fenómenos a los que estamos expuestos y tener una población más preparada y menos vulnerable. Eso nos llevará a tener una respuesta más eficiente y pronta en caso de una emergencia, para que no se convierta en un desastre. Finalmente, protección civil somos todos”, concluyó el especialista Edgar Zamudio.
