Capacitación y prevención, vitales ante riesgos sísmicos, explica experto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán se ubica en una zona sísmica, por lo que continuamente registra temblores que pueden terminar en desastres si la población no tiene la orientación necesaria. De ahí la importancia de saber cómo actuar ante sismos, explicó el maestro Edgar Zamudio, especialista en protección civil.

“Para estar preparados debemos tener en cuenta el lugar donde nos encontramos, si es repliegue o evacuación”, señaló Edgar Zamudio durante una capacitación para estudiantes y personal de la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ).

“El repliegue es cuando no hay alertamiento sísmico y has evaluado que en el lugar donde te encuentras tardas más de 60 segundos en salir. En este caso, la recomendación es alejarse de las zonas de riesgo, ubicarse donde haya paredes fuertes y evitar cristales y objetos que se puedan caer fácilmente”, detalló el Mtro. Edgar Zamudio.