Capacítate y amplía tus oportunidades profesionales; registrate en las Microcredenciales de la UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Periodismo Inmersivo y Narrativas Transmedia; Muebles Ergonómicos de Melamina; Python para principiantes; Marketing Digital; Programación en R para análisis estadístico para principiantes, y Técnica de conservación de frutas, verduras y hortalizas son las nuevas Microcredenciales que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) oferta de manera gratuita a la sociedad en general.

Dicha estrategia impulsada por la administración de la rectora Yarabí Ávila González tiene el objetivo de ampliar las oportunidades profesionales de las personas a través de la capacitación y la especialización en distintas áreas del conocimiento.

La convocatoria está abierta y el registro se puede realizar en este ENLACE, teniendo como fecha límite el próximo viernes 30 de enero.

Cabe señalar que, las Microcredenciales tienen diversos beneficios entre ellos, permiten un aprendizaje continuo, actualización con las últimas tendencias y tecnologías, flexibilidad, reconocimiento inmediato, entre otras.

Es importante mencionar que las personas que concluyan satisfactoriamente el curso recibirán una constancia de acreditación emitida por la UMSNH.

SHA