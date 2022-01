Capítulos estudiantiles del Tec de Morelia enriquecen la formación profesional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los Capítulos Estudiantiles permiten enriquecer el desarrollo profesional de los alumnos del Tecnológico Nacional de México Campus Instituto Tecnológico de Morelia, por medio de la vinculación con especialistas en diferentes ramas y con actividades que coadyuvan en acciones que impactan socialmente y por medio de los cuales se han obtenido reconocimientos nacionales e internacionales.

La primer Rama estudiantil (1989) que se creó en el Instituto Tecnológico de Morelia fue el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés) por el maestro Rodolfo Serafín González Garza, quien fue fundador de la carrera de Ingeniería Electrónica; de la creación de esta rama se han derivado diferentes capítulos como: 8 ramas estudiantiles como IEEE Comunication Society, Computer Society, Robotics and Automation Society, Power & Energy Society, Industry Applications Society, Engineering in Medicine and Biology, Electron Devices Society y Women in Engineering.