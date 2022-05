Cada vez se suman más al combate a la corrupción en las normales: Sosa Olmeda

La funcionaria estatal dijo que, si bien se escucha a la ONOEM en las diversas regiones que se tienen con algunos representantes, se había percatado de la ausencia de los representantes de Tiripetío y de Cherán.

En ese sentido, reiteró que no se van a rendir ni a doblar, y subrayó que "no es una situación en contra de la ONOEM, es una situación en contra de cualquiera que se oponga a que Michoacán avance, de cualquiera que se oponga a terminar con la corrupción y de cualquiera que se oponga a no generar verdaderos escenarios de desarrollo y oportunidades de desarrollo profesional y educativas para nuestras jóvenes".

Sosa Olmeda detalló que quienes se manifiestan en las calles "son algunos representantes de la ONOEM" que incluso ya están dentro de las normales, por lo que no deberían entorpecer el ingreso de aquellos jóvenes que aspiran a entrar.