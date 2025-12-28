¿Buscas empleo? UMSNH ofrece cursos gratuitos en oficios y tecnología

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de las Microcredenciales Nicolaitas, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) brindará formación corta, práctica y especializada que permitirá a las y los participantes adquirir o fortalecer competencias técnicas, mejorar su perfil laboral y responder a las necesidades actuales del sector productivo y de servicios, por lo que invita a la población en general a registrarse en alguno de los 13 cursos que brindará de manera gratuita.

Las Microcredenciales Nicolaitas se enmarcan dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y están diseñadas para el desarrollo de habilidades específicas y de alta demanda.