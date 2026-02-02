Busca SEE la participación de 7 mil escuelas en el Mundialito Escolar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán participará en la estrategia federal Mundialito Escolar; la titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, informó que se espera que las 7 mil escuelas públicas e incorporadas participen en el marco de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026.

En la mañanera de este lunes, refirió que la inscripción de las escuelas es del 9 al 20 de febrero, además de que podrán participar alumnos de niveles educativos de primaria, secundaria y preparatoria en ramas varonil y femenil.

Indicó que son tres categorías que deberán respetarse por todos los niveles: primaria, nacidos en 2014 y menores; secundaria, nacidos en 2011, 2012 y 2013; y media superior o preparatoria, nacidos en 2008 y menores. Las modalidades serán para primaria y secundaria de cinco contra cinco y podrán realizarse en las canchas de básquetbol que tengan las escuelas; mientras que media superior es el tradicional 11 contra 11 y se podrán usar las canchas de Fortapaz.

Las fechas de los partidos serán, agregó, intramuros durante el mes de febrero; la etapa de zona será en marzo, la de sector en abril, y la etapa estatal y final estatal durante el mes de mayo.

La etapa nacional será del 17 al 23 de mayo y la final nacional se disputará del 6 al 8 de junio en el Estadio Olímpico de la Ciudad de México.