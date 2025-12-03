Brinda Gobierno de Morelia apoyo integral al Jardín de niños "Aníbal Norberto Ponce"

Alfonso Martínez explicó que previamente se entregó a esta escuela la rehabilitación de su calle y, cuando solicitaron la reparación de su techumbre, se optó por construirles una nueva para que dure muchos años más.

Pese a no ser una competencia municipal, su gobierno ha construido 50 techumbres y continuará con este trabajo para que las niñas y niños tengan condiciones de estudio y recreo dignos, anunció el alcalde.

En ese sentido, el presidente Alfonso Martínez encabezó el balizamiento de cebras peatonales en la calle principal, para que los docentes y las familias cuenten con mayor seguridad vial al arribar a la escuela.

La secretaria de Bien Común y Política Social, Rosalva Vanegas Garduño, informó que por instrucción del presidente también se pintaron las paredes externas de los salones. Mientras que la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Joanna Moreno Manzo, invitó a la escuela a sumarse al programa “Guardianes de la Movilidad”.

Cabe mencionar que en el evento también estuvieron presentes: el secretario de obras públicas municipales, Juan Fernando Sosa Tapia; el secretario de servicios públicos, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas; y el director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez.

rmr