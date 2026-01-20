Blindará UMSNH proceso de renovación de rectoría

En ese tenor, la rectora refirió que ya se elaboró un reglamento para la renovación de la rectoría, proceso que inicia este año y, por primera vez, será democrático y con la opinión de los profesores, administrativos y los estudiantes.

Por lo que refirió que este reglamento primero se deberá discutir en Comisiones, a fin de que cuente con lo necesario, pero principalmente, para que foráneos a la Casa de Hidalgo no intervengan ni participen en el proceso de renovación, el cual se llevará a cabo en los primeros días de enero de 2027.

Expuso que, una vez discutido en Comisión, el reglamento pasará al Consejo Universitario para su aprobación y poder aplicarse en el cambio que se aproxima.

“La votación correspondiente será lo más respetuosa posible de lo que aprobó el Consejo Universitario y, también, el Congreso del Estado en cuanto a la democratización”, dijo.

En cuanto a los temas sindicales que pudieran inmiscuirse durante el proceso, Ávila González comentó que, antes de involucrarse en el tema, se deben esperar los tiempos y respetar los cambios que se concretaron en el Congreso del Estado en cuanto a la autonomía y su derecho a ser elegidos o elegidas por los nicolaitas de manera democrática.

rmr