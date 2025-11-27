Beca Rita Cetina llegará a alumnos de primaria el próximo año: León Trujillo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Está todo listo para que en 2026 llegue la Beca Rita Cetina, de nivel básico, a los alumnos de primarias públicas del país, confirmó el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo.

En entrevista para MIMORELIA.COM, informó que las asambleas informativas se realizarán en enero-febrero en todo el país y Michoacán no será la excepción.

"Arrancamos el año que entra, en enero-febrero, las asambleas informativas en las primarias y estaremos explicando dónde se van a registrar, cómo se van a registrar; la intención es que en 2026 el 100 por ciento de la matrícula de educación primaria del país ya sea parte del sistema de becas nacional", puntualizó.

Indicó que las madres, padres y tutores, así como los docentes y personal administrativo de los planteles, jugarán un papel fundamental en el proceso de registro a la beca, por lo que serán ellos quienes acompañarán a los alumnos de primaria en las asambleas informativas.

En cuanto a preescolar, dijo, será por partes y, hasta que no se concrete la beca a nivel primaria, no se podrá avanzar. Pero el objetivo, resaltó, es que en esta administración se cubran todos los sectores educativos con las Becas para el Bienestar.

De acuerdo con la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), son 5 mil 117 escuelas primarias, las cuales tienen una matrícula de 332 mil 153 alumnas y alumnos de primero a sexto de primaria.

rmr