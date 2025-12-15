Beca Gertrudis Bocanegra abre registro para más de 98 mil universitarios de Michoacán: Iemsysem

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El registro para la Beca Gertrudis Bocanegra estará abierto desde este lunes 15 al próximo domingo 21 de diciembre y beneficiará a más de 98 mil estudiantes de instituciones públicas de educación superior en Michoacán, informó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.

Durante conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la titular del Iemsysem señaló que, a partir de este lunes, las y los estudiantes pueden realizar su registro en línea a través del portal www.becagertrudisbocanegra.gob.mx. Entre los requisitos se encuentran: estar inscrito en una institución pública de nivel superior del estado, contar con CURP, comprobante de domicilio, correo electrónico y número telefónico, así como registrar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.