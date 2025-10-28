Autoridades y sindicato del Conalep Michoacán logran acuerdo y conjuran huelga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de un proceso de diálogo entre autoridades educativas y sindicales, se firmaron las nuevas Condiciones Generales de Trabajo del Sindicato Único de Trabajadores Académicos del Conalep Michoacán (Sutaconalep), con lo cual se conjura el estallamiento a huelga y se garantiza la continuidad de las actividades en los 13 planteles de este subsistema de educación media superior.

El acuerdo, alcanzado con el acompañamiento del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), reafirma el compromiso del Gobierno de Michoacán por mantener la gobernabilidad y la continuidad de las labores educativas, priorizando en todo momento el bienestar de la comunidad estudiantil y el fortalecimiento de la educación técnica profesional.