Atlético Morelia femenil de la UMSNH vence 2-0 a Cajeteras de Celaya

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Tercera División Profesional, el Atlético Morelia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) venció 2-0 al conjunto de Cajeteros de Celaya.
Las estudiantes de la máxima casa de estudios recibieron a las jugadoras visitantes en el Estadio Universitario, que estrenó butacas, y se llevaron la victoria la tarde de este viernes con goles de Sofía Medina y Fátima Casanova, ambos anotados en el primer tiempo.
El primer tanto llegó al minuto 13, cuando Medina disparó desde el borde del área y dejó sin oportunidad a la arquera de Celaya. El segundo gol cayó tras una asistencia que atravesó la defensa cajetera, dejando el espacio abierto para que Casanova concretara.
El equipo de la Universidad mantuvo el control del esférico durante gran parte del encuentro. Aunque Celaya generó algunas jugadas ofensivas en la segunda mitad, no logró inquietar lo suficiente y terminó cediendo los tres puntos a las locales, que han mantenido un buen ritmo desde el inicio del torneo.
Con este resultado, las nicolaitas alcanzan 12 puntos en la tabla general y buscan escalar posiciones, en una temporada donde varios equipos han mostrado nivel competitivo, pero donde el conjunto universitario ha ido de menos a más desde la primera jornada.
Más tarde, a las 18:00 horas de este mismo viernes, se jugará el partido entre los Zorros del Atlético Morelia y Furia Azul, en Pátzcuaro. Los nicolaitas llegan con tres victorias y dos derrotas, y buscarán sumar nuevamente en la jornada 6.
mrh