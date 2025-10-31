Atlético Morelia femenil de la UMSNH vence 2-0 a Cajeteras de Celaya

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Tercera División Profesional, el Atlético Morelia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) venció 2-0 al conjunto de Cajeteros de Celaya.

Las estudiantes de la máxima casa de estudios recibieron a las jugadoras visitantes en el Estadio Universitario, que estrenó butacas, y se llevaron la victoria la tarde de este viernes con goles de Sofía Medina y Fátima Casanova, ambos anotados en el primer tiempo.

El primer tanto llegó al minuto 13, cuando Medina disparó desde el borde del área y dejó sin oportunidad a la arquera de Celaya. El segundo gol cayó tras una asistencia que atravesó la defensa cajetera, dejando el espacio abierto para que Casanova concretara.