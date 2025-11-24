Arrancan asambleas informáticas de la beca Gertrudis Bocanegra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Arrancaron las asambleas informativas de la Beca Gertrudis Bocanegra; serán 98 mil 560 estudiantes de nivel superior quienes se beneficiarán con esta estrategia, que forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, informó el coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo.

Ante la presencia de estudiantes nicolaitas, refirió que en Michoacán se beneficiará a jóvenes de 121 planteles de nivel superior, por lo que informó que el registro será del 15 al 21 de diciembre, con el objetivo de que en enero reciban la tarjeta donde se depositará el recurso a partir de febrero.