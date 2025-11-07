Arranca inscripciones en ICATMI Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI) abrió inscripciones para el siguiente curso que arrancará en enero de 2026, informó el director del Plantel de Villas del Pedregal, Jorge Ibarra.

Con una matrícula de 3 mil 647 hombres y mujeres que cursan alguno de los talleres que se ofertan, destacó que el plantel número 22 del estado cuenta con una gran demanda, no solo de la población que está en Villas del Pedregal, sino también de diversas comunidades y tenencias, como son El Correo, Iratzio, Capula, Tacícuaro, San Nicolás Obispo, Cointzio y Morelos.

Estilismo, herbolaria, alimentos y bebidas, mecánica hídrica, masajes y spa, creación de páginas web, entre otros cursos —indicó—, son la oferta que se tiene entre semana y los fines de semana, con el objetivo de promover el empleo formal y salario digno con enfoque incluyente y sin discriminación; además de impulsar la capacitación profesional, el buen uso de las herramientas digitales y contribuir a la economía, seguridad y bienestar de las familias morelianas.