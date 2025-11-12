Armando Archundia explica la importancia del árbitro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre el 70 y el 75% de los mexicanos se consideran aficionados al fútbol, según la encuesta de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) realizada en el 2022 por el del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que consolida al soccer como el deporte más popular del país, seguido por el boxeo y el béisbol.

En este contexto, la figura del árbitro se vuelve esencial para que el juego funcione de manera justa, ordenada y segura. Sin su presencia, simplemente no habría fútbol posible, explicó el exárbitro internacional mexicano, Armando Archundia.

“Siempre nos basamos en el arbitraje profesional, ya sea en TDP, Liga Premier, Liga Femenil, Expansión o Liga MX, siguiendo los lineamientos de la FIFA y la CONCACAF. A partir de ello, podemos enfocarnos en las reglas y en la formación de futuros árbitros que buscan vivir la experiencia de un juego a nivel mundial”, afirmó Archundia.