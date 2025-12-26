Apoyo a la ciencia y la investigación, eje medular de la administración de Yarabí Ávila

Durante el año que está por concluir, de los 507 proyectos, 485 fueron aprobados por la casa de estudios a través de la Coordinación de la Investigación Científica (CIC), en tanto, 22 proyectos por la Secretaría de Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), sumando una bolsa total de 47 millones 778 mil 149 pesos.

Dichas investigaciones estuvieron orientadas a diversas disciplinas como Ciencias de la Salud, Ciencias Agropecuarias y Forestales, Humanidades, Ciencias de la Conducta y Ciencias Físico-Matemáticas, por mencionar algunas, reafirmando así, el compromiso de la institución y de las y los investigadores nicolaitas con la generación de conocimiento al servicio de la sociedad.