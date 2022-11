Anuncian Segunda Edición 2022 del SEE Orienta en Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades municipales y educativas anunciaron que el próximo 15 de noviembre dará inicio la segunda edición del SEE Orienta en este año 2022, donde se espera la asistencia de más de 5 mil estudiantes de nivel secundaria y preparatoria, siendo el Tecnológico de Lázaro Cárdenas nuevamente la sede de este evento educativo que tendrá la participación de 30 escuelas.

En rueda de prensa, el Comité Organizador del SEE Orienta informó, que este viernes 11 de noviembre darán inicio las actividades de esta segunda edición con dos conferencias; la primera a las 9 de la mañana, dirigidas a estudiantes de secundaria con el título ¿Sabes para qué eres bueno?, mientras que la segunda se impartirá a las 11 AM con el tema “El poder reconocerte y confiar en ti”, las cuales también se transmitirán a través de la fanpage SEE Orienta LZC.

En representación de la presidenta municipal, Itzé Camacho Zapiain, el secretario municipal, Horacio Ramírez Pérez y el regidor de la Comisión de Educación, Cultura y Turismo, Profesor Roberto Equihua Serrato; señalaron la importancia de llevar a cabo este evento, el cual durante 27 años ha permitido orientar a los jóvenes en la toma de decisiones sobre su futuro académico, permitiendo elevar la matrícula escolar en nivel universitario.