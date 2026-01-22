Anuncia Yarabí Ávila segunda convocatoria para cursar una Microcredencial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido a la amplia demanda que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ha tenido con el lanzamiento de trece Microcredenciales académicas, la institución abrió una segunda fase, ofertando seis nuevos cursos totalmente gratuitos, oficializó la rectora Yarabí Ávila González, tras invitar a la sociedad en general a registrarse.

En esta etapa, las personas interesadas podrán optar por ingresar a las siguientes opciones: Marketing Digital; Periodismo Inmersivo y Narrativas Transmedia; Muebles Ergonómicos de Melamina; Programación en R para análisis estadístico para principiantes; Python para principiantes; y Técnica de conservación de frutas, verduras y hortaliza.

Al respecto, la rectora compartió que se logró tener un gran éxito en la convocatoria de los 16 Diplomados en línea y en la primera fase de Microcredenciales, “nos da mucho gusto porque ya casi llegamos a las 50,000 personas”, doblando la matrícula con que cuenta la Máxima Casa de Estudios.

Indicó que desde la Secretaría Académica y de la Dirección de Transformación Digital de la UMSNH se busca que los cursos sean dinámicos y sin burocracia. Agregó que esta acción forma parte de las actividades que desarrolla la casa de estudios para abonar al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Ávila apuntó que las Microcredenciales tienen el objetivo de certificar a aquellas personas que ya tienen el conocimiento y las habilidades en cierta área, pero que no cuentan con el documento que lo avale, y refirió que esta estrategia no representa ningún costo para la Universidad, ni tampoco para quienes lo van a tomar, pues es producto de la reorganización que se tiene al interior de la institución.

El registro para acceder a alguno de los seis cursos que está ofertando la UMSNH se encuentra abierto y se puede realizar en el siguiente enlace: https://educacioncontinua.umich.mx/microcredenciales/2026-2/

RYE-