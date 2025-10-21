Anuncia UMSNH Coloquio Nacional de Ética y Bioética

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde la Inteligencia Artificial hasta los retos son algunos de los temas que se tocarán en el Primer Coloquio Nacional de Ética y Bioética y la edición número 18 de la Reunión Nacional de Comisiones Estatales de Bioética que realizará la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) los días 6 y 7 de noviembre.

El coordinador General de Estudios de Posgrado, Dante Ariel Ayala Ortiz, informó que en esta ocasión se convoca a la comunidad universitaria, académica y del Sector Salud a que participen en estas actividades que permitirán no solo mejorar la atención que se da a los pacientes en las instancias médicas, sino que fortalecerá la investigación para la formación de recursos humanos con valores.

El fortalecimiento de la cultura de la ética, bioética y bioseguridad, señaló, es sustancial para que se impulse la administración y que cuente con proyectos que fortalezcan a las instituciones.

En su oportunidad, la secretaria técnica de la Comisión de Bioética del Estado de Michoacán, María Teresa Silvia Tinoco Zamudio, refirió que el objetivo es apoyar en todas las áreas donde se atiendan los problemas conforme a las necesidades que tiene la población y las instancias de salud, donde se regule el comportamiento humano a través de principios y valores, y se refuerce la investigación médica, la genética y la atención al pacientes para guiar decisiones éticamente responsables.

BCT