Anuncia UMSNH 3er. Encuentro de Posgrado Nicolaita; se impulsarán temas de IA y mujeres en la ciencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 9 y 10 de octubre se llevará a cabo el 3er. Encuentro de Posgrado Nicolaita, donde se busca poner sobre la mesa la Agenda 2030 de bienestar, pero también el impulso de la Inteligencia Artificial (IA) y las mujeres en la ciencia.

El coordinador general de Estudios de Posgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Dante Ariel Ayala Ortiz, indicó que se espera una afluencia de hasta 600 asistentes, entre estudiantes, profesores y egresados del posgrado, quienes podrán conocer el impacto de las investigaciones en la Agenda 2030 de bienestar social.

A través de paneles, talleres, conversatorios y el primer Concurso de la Agenda Social 2030, se busca hacer conciencia del cambio que requiere el mundo para subsistir.

Una de las actividades que resaltó es el Curso de Capacitación para los Coordinadores de Gestión de Programas de Posgrado con Apoyo de la Inteligencia Artificial, el cual contará con la participación de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnológicas e Información, además del especialista en energía y cambio climático, Omar Maceda.

La jefa de División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Psicología, Adriana Marcela Meza Calleja, fue la encargada de dar los detalles del 1er. Concurso de la Agenda Social 2030, el cual consistirá en grabar un video en formato mp4, con una duración de tres minutos, donde los interesados deberán dar un mensaje atractivo y noticioso sobre el impacto que tienen sus investigaciones en la Agenda 2030.

En las categorías: estudiantes de especialidades, estudiantes de maestrías y estudiantes de doctorado, dijo, los interesados deberán conocer los 17 objetivos de la Agenda Social 2030, a fin de identificar las mesas en las que participarán.