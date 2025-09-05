Educación

¡Anapu uápiri! Conalep vive fiesta de la lectura en sus 13 planteles

En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, estudiantes del Conalep promovieron la lectura como acto de identidad y reflexión colectiva
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el lema purépecha “¡Anapu uápiri!”, que significa “gran fiesta de la lectura”, estudiantes, docentes y personal administrativo de los 13 planteles de Conalep Michoacán participaron en una jornada literaria colectiva para promover la lectura como un puente hacia el diálogo, la memoria y la identidad cultural.

La actividad se realizó este 5 de septiembre, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, y consistió en un maratón de lectura con textos como “Tuaxa Xawari / Hojas de Roble”, una obra que invita a reflexionar sobre el papel de las mujeres en las comunidades originarias y el valor de las raíces culturales.

Bajo el lema “¡Conalep está contigo!”, jóvenes de diversas regiones del estado compartieron en voz alta pensamientos, fragmentos y reflexiones literarias, generando un ambiente de participación y conexión con el pasado y presente de los pueblos originarios.

El evento no solo fortaleció el hábito lector, sino que también motivó la convivencia escolar con sentido humano y cultural. Las imágenes compartidas muestran a estudiantes reunidos en áreas verdes, salones y patios escolares, compartiendo lecturas de manera libre y participativa.

El fomento a la lectura en espacios escolares es una herramienta clave para el desarrollo del pensamiento crítico, la empatía y la formación de ciudadanos conscientes. Actividades como esta posicionan a Conalep Michoacán como una institución comprometida con la formación integral y el reconocimiento de la diversidad cultural.

