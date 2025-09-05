¡Anapu uápiri! Conalep vive fiesta de la lectura en sus 13 planteles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el lema purépecha “¡Anapu uápiri!”, que significa “gran fiesta de la lectura”, estudiantes, docentes y personal administrativo de los 13 planteles de Conalep Michoacán participaron en una jornada literaria colectiva para promover la lectura como un puente hacia el diálogo, la memoria y la identidad cultural.

La actividad se realizó este 5 de septiembre, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, y consistió en un maratón de lectura con textos como “Tuaxa Xawari / Hojas de Roble”, una obra que invita a reflexionar sobre el papel de las mujeres en las comunidades originarias y el valor de las raíces culturales.

Bajo el lema “¡Conalep está contigo!”, jóvenes de diversas regiones del estado compartieron en voz alta pensamientos, fragmentos y reflexiones literarias, generando un ambiente de participación y conexión con el pasado y presente de los pueblos originarios.

El evento no solo fortaleció el hábito lector, sino que también motivó la convivencia escolar con sentido humano y cultural. Las imágenes compartidas muestran a estudiantes reunidos en áreas verdes, salones y patios escolares, compartiendo lecturas de manera libre y participativa.

El fomento a la lectura en espacios escolares es una herramienta clave para el desarrollo del pensamiento crítico, la empatía y la formación de ciudadanos conscientes. Actividades como esta posicionan a Conalep Michoacán como una institución comprometida con la formación integral y el reconocimiento de la diversidad cultural.

agm