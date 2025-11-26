Ana Sofía Montañés, taekwondoína de la UMSNH, competirá en Mundial Sub 21 en África

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) tendrá representación en el Mundial Sub 21 de taekwondo, que se desarrollará del 3 al 6 de diciembre en África, en la figura de la estudiante nicolaita Ana Sofía Montañés, quien competirá en este certamen que reúne a los mejores artemarcialistas del orbe.

La rectora Yarabí Ávila felicitó a la alumna de la Licenciatura en Nutrición, tras señalar que es ejemplo de constancia y dedicación en el deporte y en el estudio, al tiempo que le deseó todo el éxito. “El que nuestras y nuestros estudiantes sigan cosechando triunfos y poniendo todo su empeño en las distintas disciplinas nos compromete mucho más a seguir fortaleciendo el deporte en la universidad y así lo seguiremos haciendo”.