Amaga fracción de CNTE que de no ser atendida se presentará en eventos oficiales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Agremiados a la fracción rosa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Sección XVIII, aseguraron que de no encontrar pronta atención y solución a sus exigencias estarán presentándose en todos los eventos protocolarios en los que se encuentre el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Esto luego de que se apersonarán con una caravana motorizada a las afueras de Palacio de Gobierno y que se entablara una mesa de trabajo con autoridades del Ejecutivo estatal cerca de una hora, acto que calificaron de carácter político por no sólo querer resolver temas educativos, sino también administrativos y judiciales; así lo puntualizó Pavel Díaz Álvarez, secretario general de la CNTE-SNTE en Michoacán.

“Se le dejó muy claro al gobierno del estado que de no haber respuesta concreta por parte de Secretaría de Gobierno, nos presentaremos en todos los actos protocolarios del gobernador”, agregó.

Aseguraron que se encuentran en espera de que el secretario de Gobierno, Elías Ibarra, acepte una reunión con esta fracción, y que por el contrario, de no encontrar solución a más tardar el día lunes, también pondrán en marcha otras acciones en actividades electorales convocadas por el partido Movimiento Regeneración Nacional al interior del estado.

Enfatizó que han insistido en un acercamiento con la titular de la Secretaría de Educación en Michoacán, Gabriela Molina, sin embargo, no han tenido éxito, por lo que el día martes 14 de noviembre se presentarán en las inmediaciones de la SEE.

Señaló que son cerca de 15 mil trámites administrativos que se tienen rezagados y sin atención, tales como formatos únicos de personal, órdenes de adscripción, reubicaciones de pago, altas de personal de apoyo, nombramiento de supervisores y jefes de sector, pagos a interinos limitados a eventuales y pagos de programas, entre otros.

Además, dijo que se le ha dejado muy claro al gobierno del estado los puntos de carácter emergente.

“Más de 30 mil trabajadores no hemos cobrado el retroactivo al incremento salarial como ya lo cobraron todos los trabajadores federales. Estamos en los mismos tiempos del 'silvanismo', donde este gobierno vuelve a guardarse esa lana y no nos paga a los trabajadores estatales, no la eroga”, concluyó.

