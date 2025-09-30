Alumnos honran el legado de Morelos en materia educativa: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 6 mil 300 estudiantes de nivel secundaria a nivel superior refrendaron su formación cívica al ser parte del desfile conmemorativo del 260 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón en Morelia. La secretaria de Educación, Gabriela Molina, resaltó que la participación honra el pensamiento de Morelos, cuya visión educativa fue clave para el futuro de la nación.

Este acto cívico se centró en la idea de Morelos de ver la enseñanza como una herramienta de justicia social. La educación actual, con un profundo compromiso comunitario, se alinea con este principio. Dicho legado asegura que la formación sea un derecho fundamental y no un privilegio, permitiendo a las y los jóvenes desarrollar conciencia crítica y participación.