Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 6 mil 300 estudiantes de nivel secundaria a nivel superior refrendaron su formación cívica al ser parte del desfile conmemorativo del 260 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón en Morelia. La secretaria de Educación, Gabriela Molina, resaltó que la participación honra el pensamiento de Morelos, cuya visión educativa fue clave para el futuro de la nación.
Este acto cívico se centró en la idea de Morelos de ver la enseñanza como una herramienta de justicia social. La educación actual, con un profundo compromiso comunitario, se alinea con este principio. Dicho legado asegura que la formación sea un derecho fundamental y no un privilegio, permitiendo a las y los jóvenes desarrollar conciencia crítica y participación.
La trascendencia del prócer se encuentra en los Sentimientos de la Nación (1813), su ideario político y social, donde Morelos exigió escuelas públicas para todos, sin distinción de castas ni origen. El objetivo era claro: dar igualdad de oportunidades de formación a todos los americanos y hacer de la enseñanza la base de la nueva nación.
Gabriela Molina recordó que, como maestro, Morelos no solo instruía en conocimientos básicos, sino que buscaba formar conciencia y buen juicio en el estudiantado. Esta vocación pedagógica pretendía impulsar una ciudadanía activa. Para el gobierno estatal, este ideal sigue vigente, guiando el sistema educativo para desarrollar el potencial de los alumnos en beneficio de sus comunidades.
La marcha cívica en Morelia se convirtió en una manifestación del compromiso juvenil con los ideales de la Independencia. La gran participación de escuelas y la disciplina de los contingentes consolidaron la jornada como un profundo reconocimiento al Siervo de la Nación, cuyo pensamiento sobre la educación universal aún guía la ruta del sistema educativo.
