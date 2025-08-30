Alumnas del Cecytem compiten en concurso internacional de ciencia

Penjamillo, Michoacán (MiMorelia.com).- Estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (Cecytem), del grupo de investigación del plantel Penjamillo, compiten en el Concurso Internacional Emprenday Temporada 7, en la categoría de Ciencia Aplicada que se desarrolla de forma virtual los días 29 y 30 de agosto.

Jessica Nayeli Martínez Ramírez y Juana Isabel Suárez Rodríguez presentaron el proyecto ecológico Biofunji, un fungicida natural para controlar los hongos en los cultivos de maíz, que se convierte en una alternativa sostenible a los agroquímicos convencionales.

Las alumnas Dana Paola Oliveros Pinceno, Evelyn Reina Hernández Puga y Camila Govea Ayala presentaron Citrusbac, un estudio de la capacidad bactericida de los extractos naturales de la toronja contra Escherichia coli, bacteria que vive en el intestino de las personas y animales.