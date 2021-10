Alumna del Tec de Morelia analiza condiciones de crecimiento de alga

También especificaron que las microalgas han sido aprovechadas a lo largo de la historia del hombre como fuentes de nutrientes para sus poblaciones. Sin embargo, no ha sido hasta la segunda mitad el siglo XX que se han investigado formas de uso industrial para potenciar su aprovechamiento masivo, principalmente en las áreas de la alimentación y medicina, a especie C. vulgaris es particularmente reconocida por la producción de vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos, que contribuyen con la regeneración de células nerviosas, por lo cual se ha venido utilizando en investigaciones para combatir enfermedades como el Alzheimer. [Colorado et al., 2013].