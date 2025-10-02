Alumna del Cecytem Guacamayas gana concurso nacional de Física

Comentó que el apoyo de su familia ha sido fundamental para participar en eventos nacionales, al igual que el trabajo realizado junto a su asesor, Sergio Sánchez Sánchez. Este esfuerzo conjunto, dedicado al proyecto presentado, resultó en excelentes logros. “Seguiré trabajando y perfeccionando mi proyecto para estar mejor preparada para la Olimpiada Iberoamericana”, afirmó.

La Sociedad Mexicana de Física es la organizadora del XXXIV Concurso Nacional de Aparatos y Experimentos de Física 2025, un importante encuentro académico que reúne a jóvenes de nivel medio superior de todo el país para presentar proyectos en las categorías de Aparato Didáctico, Aparato Tecnológico y Experimento de Física.

El evento tiene como objetivo impulsar el interés por la ciencia y la innovación, ofreciendo un espacio donde los estudiantes apliquen los principios de la física en el diseño, construcción y presentación de proyectos originales que resuelvan problemas prácticos, al tiempo que desarrollan creatividad, habilidades de investigación, comunicación y trabajo en equipo.