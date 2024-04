Alma, la estudiante michoacana se hace viral por su estilo de tocar el tambor

Sin pensar en la respuesta virtual que tendría su video, Alma confiesa que, “fue una improvisación más al carrete, no tenía nada preparado”. Sin embargo, desde el tercer grado de primaria se inició en la banda de guerra hasta llegar, un año más tarde, al puesto de comandante “y desde ahí no he frenado.

La destacada estudiante ha ganado diversos premios en concursos de banda de guerra, como capitana, integrante, individuales y preparando a otras agrupaciones, cuenta además con un promedio académico de 9.89, posicionándola como uno de los perfiles ideales de las juventudes michoacanas.

Para Alma mantener ese equilibrio entre las actividades escolares y que le gustan, es importante, por ello invita a más estudiantes a no descuidar ningún tipo desarrollo personal y escolar, “cumplan y hagan las actividades que les llamen la atención, que lo conviertan en su pasión, pero tampoco descuidar la escuela, a sus amigos, porque también la salud mental es importante y tenemos que cuidarla”, concluyó.