Alista UMSNH protocolo para implementar IA en tesis de Posgrado

La evolución tecnológica avanza día con día y en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) no se queda atrás; hoy, la apuesta es por la Inteligencia Artificial como soporte para las tesis de Posgrado, pero que no sustituirá el trabajo intelectual de los académicos.

El coordinador general de Estudios de Posgrado de la Casa de Hidalgo, Dante Ariel Ayala Ortiz, especificó que la era tecnología es una realidad y la inteligencia artificial está de moda, por lo que ha llegado para quedarse.