Alista UMSNH propuesta de presupuesto 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En octubre, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) iniciará los trabajos correspondientes al presupuesto que ejercerá en 2026, propuesta que será enviada al Ejecutivo del Estado para su integración al Presupuesto de Egresos del Estado (PEE), informó la rectora, Yarabí Ávila González.

En entrevista, la rectora dejó en claro que será la Universidad Michoacana la que elaborará la propuesta presupuestal, la cual deberá incluir un incremento en comparación con lo aprobado para este año, ya que se debe contemplar el aumento salarial que, año con año, se requiere.

“Ahorita tenemos 4 mil 400 millones de pesos, lógicamente vamos a esperar a que vayamos en esta misma sintonía y el incremento salarial que año con año se requiere”, dijo.