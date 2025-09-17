"Alimentar el bienestar", reto de nutriólogos con enfoque humano y científico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En México, más del 75% de los adultos y el 35% de los niños viven con sobrepeso u obesidad, por lo que la formación de profesionales en nutrición es una prioridad de salud pública. El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) señalan que México enfrenta una creciente demanda de expertos en alimentación, prevención y tratamiento de enfermedades metabólicas.

Frente a esta necesidad, la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ) ofrece la Licenciatura en Nutrición, un programa de ocho semestres con un enfoque integral que combina la ciencia, el humanismo y el compromiso social.