"Alimentar el bienestar", reto de nutriólogos con enfoque humano y científico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En México, más del 75% de los adultos y el 35% de los niños viven con sobrepeso u obesidad, por lo que la formación de profesionales en nutrición es una prioridad de salud pública. El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) señalan que México enfrenta una creciente demanda de expertos en alimentación, prevención y tratamiento de enfermedades metabólicas.
Frente a esta necesidad, la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ) ofrece la Licenciatura en Nutrición, un programa de ocho semestres con un enfoque integral que combina la ciencia, el humanismo y el compromiso social.
A través de clases teóricas, prácticas en laboratorios especializados y servicio en comunidades, los estudiantes de Nutrición adquieren habilidades para intervenir en hospitales, clínicas, escuelas, empresas alimentarias y organismos de salud pública.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, México necesita más nutriólogos por habitante. Actualmente, hay apenas 2.4 profesionales de la nutrición por cada mil personas, lo que representa un déficit frente al aumento de enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión y dislipidemias. Esta escasez se traduce en amplias oportunidades laborales tanto en México como en el extranjero.
Los nutriólogos de la UVAQ pueden especializarse en áreas como nutrición clínica, deportiva, poblacional, nutrición en el curso de la vida, servicios de alimentación, industria alimentaria, planeación de menús e investigación. Además, la formación es con una visión humanista y emprendedora para impulsar cambios positivos en los hábitos alimenticios de la sociedad.
La UVAQ cuenta con docentes expertos, convenios con instituciones del sector salud, programas de movilidad internacional y validez ante diversos organismos, lo cual garantiza calidad educativa y reconocimiento nacional.
Estudiar Nutrición en la UVAQ es más que elegir una carrera: es comprometerse con un futuro más saludable para México y el mundo.
