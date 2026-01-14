Alimentación saludable, una estrategia clave de prevención y bienestar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En México, cada persona consume en promedio 212 kilogramos de alimentos ultraprocesados al año; según un reporte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), nuestro país es el cuarto mayor consumidor a nivel mundial, lo que aumenta el riesgo de obesidad y enfermedades crónicas.

Ante esta situación, priorizar la alimentación y la nutrición no es solo un acto cotidiano, sino una herramienta de prevención, bienestar y salud, señaló la maestra Mariana Gómez, especialista en nutrición clínica y comportamiento alimentario y docente en la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ).

“En cuanto a la alimentación y nutrición no solamente es el físico, debe ir desde el interior hacia el exterior; nuestros órganos y tejidos necesitan nutrientes esenciales para poder desarrollarse, de tal manera que, más allá de un físico, tenemos que enfocarnos en cómo queremos envejecer y cómo queremos llevar a cabo un buen funcionamiento con calidad”, explicó la nutrióloga Mariana Gómez.