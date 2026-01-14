Alianza histórica entre UMSNH y Secretaría de Cultura del Gobierno de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), con la presencia del representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) México como testigo de honor, concretaron una alianza inédita para implementar una estrategia territorial que fomente la construcción de paz en la entidad desde la cultura, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En este marco, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, acompañada por la directora general de Formación y Gestión Cultural, Lucina Jiménez López, firmó un Convenio de Colaboración con la rectora de la Universidad Michoacana, Yarabí Ávila González, que contó con la participación de Andrés Morales Arciniegas, representante de la UNESCO en México.

Durante su participación, Claudia Curiel subrayó que el acuerdo traduce en política pública concreta inquietudes que las comunidades michoacanas expresaron en los procesos de diálogo territorial.

Consideró que es muy importante dotar de distintas herramientas que fortalecerán las acciones que se llevarán a cabo. “Que no sea una visión que trajimos del centro, sino al revés, que se detone desde las propias comunidades de Michoacán, con un acompañamiento de herramientas y capacidades, y por eso se pidió, de manera puntual, desarrollar una capacitación, ahora es un Diplomado, pero van a haber talleres presenciales, y todas las convocatorias con una visión de que la cultura se construye, transforma y cohesiona”.

Por su parte, la rectora de la UMSNH, Yarabí Ávila González, agradeció la presencia de la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel, así como del representante de la UNESCO en México, Andrés Morales, tras referir que el convenio que hoy se signó constituye una acción prospectiva: “Estamos aquí para sellar ese pacto con el futuro, para darle voz a las comunidades y para construir caminos de paz desde la cultura”.

Sostuvo que en un Michoacán que anhela tranquilidad, que busca reconciliación y que necesita esperanza, la cultura es medicina del alma, es puente de diálogo y es semilla de futuro. Asimismo, refirió que dicho convenio llena de orgullo, responsabilidad y compromiso a la casa de estudios, pues marca el inicio de una colaboración amplia que profesionalizará al sector cultural michoacano y llevará cursos-taller a todo el territorio estatal.