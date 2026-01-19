Alfabetización en México creció 7.4 veces entre 2020 y 2025: SEP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que México logró un crecimiento de 7.4 veces en alfabetización entre 2020 y 2025, al pasar de 22 mil 527 personas alfabetizadas en 2020 a 189 mil 874 en 2025.
Este avance, dijo, es resultado de la Estrategia Nacional de Alfabetización para el Bienestar Compartido, una política educativa que prioriza a quienes habían quedado fuera del sistema tradicional, con enfoque de justicia social, comunitario y territorial.
“La alfabetización es una prioridad nacional y una acción estratégica del Estado para reducir desigualdades y ampliar oportunidades de desarrollo”, subrayó Delgado.
La estrategia fue implementada por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), que opera en conjunto con 26 Institutos Estatales de Educación para Adultos y seis Unidades de Operación en todo el país.
El director general del INEA, Armando Contreras Castillo, destacó que desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la alfabetización se consolidó como un movimiento nacional, fortalecido con más de 50 alianzas estratégicas con gobiernos estatales, dependencias federales e instituciones públicas.
Asimismo, se colaboró con municipios, sector privado, organizaciones sociales y voluntarios, incluyendo alianzas con comunidades mexicanas en Estados Unidos para fortalecer las Plazas Comunitarias en el Exterior.
BCT