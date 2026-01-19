Alfabetización en México creció 7.4 veces entre 2020 y 2025: SEP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que México logró un crecimiento de 7.4 veces en alfabetización entre 2020 y 2025, al pasar de 22 mil 527 personas alfabetizadas en 2020 a 189 mil 874 en 2025.

Este avance, dijo, es resultado de la Estrategia Nacional de Alfabetización para el Bienestar Compartido, una política educativa que prioriza a quienes habían quedado fuera del sistema tradicional, con enfoque de justicia social, comunitario y territorial.

“La alfabetización es una prioridad nacional y una acción estratégica del Estado para reducir desigualdades y ampliar oportunidades de desarrollo”, subrayó Delgado.