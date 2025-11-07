Alcanza UMSNH el 99.98% de matrícula de calidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un lapso de dos años, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) alcanzó el 99.98% de matrícula inscrita en programas de calidad, es decir, en planes académicos acreditados, informó el secretario Académico, Antonio Ramos Paz.
En entrevista para MiMorelia.com, explicó que este logro ha sido clave para que la Casa de Hidalgo escalara seis posiciones en el ranking nacional de mejores instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, incluyendo tecnológicos y politécnicos.
“Dar a todos nuestros estudiantes la confianza de que están estudiando en una universidad de calidad y que la sociedad sepa que el recurso que llega se utiliza bien para las actividades sustantivas de la Universidad Michoacana”, expresó Ramos Paz.
El funcionario detalló que hace dos años, 98 de cada 100 estudiantes de licenciatura estaban inscritos en programas acreditados, cifra que ha aumentado con base en evaluaciones constantes que buscan mejorar la calidad y atender áreas de oportunidad en el ámbito académico.
“La evaluación no significa que se vayan a cerrar programas; la evaluación es parte de la labor sustantiva de una institución. Para crecer, tenemos que evaluarnos, encontrar áreas de oportunidad y generar planes de mejora continua para mantener la calidad de los programas académicos”, subrayó.
En este sentido, Ramos Paz puntualizó que actualmente se realiza el proceso de reacreditación de las licenciaturas en Contaduría, Administración e Ingeniería Eléctrica. Además, el próximo año se buscará la primera acreditación de las carreras en Seguridad Pública y Ciencias Forenses, así como la reacreditación de Biología y Economía.
mrh