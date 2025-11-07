Alcanza UMSNH el 99.98% de matrícula de calidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un lapso de dos años, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) alcanzó el 99.98% de matrícula inscrita en programas de calidad, es decir, en planes académicos acreditados, informó el secretario Académico, Antonio Ramos Paz.

En entrevista para MiMorelia.com, explicó que este logro ha sido clave para que la Casa de Hidalgo escalara seis posiciones en el ranking nacional de mejores instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, incluyendo tecnológicos y politécnicos.

“Dar a todos nuestros estudiantes la confianza de que están estudiando en una universidad de calidad y que la sociedad sepa que el recurso que llega se utiliza bien para las actividades sustantivas de la Universidad Michoacana”, expresó Ramos Paz.