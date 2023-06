Al rescate de la danza, la cultura y el crecimiento personal

Javier y Damaris resaltaron que el baile es una oportunidad para mantenerse activos físicamente, despejarse, divertirse y trabajar en su seguridad.

"Estamos siempre en movimiento, no estoy solamente sentada y hago algo que me gusta, me divierto, me liberó un poquito de todo y creo que todos deberíamos hacer algo que nos guste y liberarnos sobre todo de nuestras carreras", explicó la alumna de la UVAQ.

"Creo que (la danza) te ayuda mucho con la seguridad en ti mismo, porque te das cuenta de que eres capaz de hacer cosas que ni tú sabías, te da mucha seguridad para hablar ante las personas, bailar y expresarse porque creo que es la idea de la danza, transmitir sentimientos y emociones a través de un baile", agregó Javier Pérez.

El encuentro de Danza de la UVAQ 2023 "La danza: reflejo del ser" se llevó a cabo con la participación de alumnos de los grupos representativos de danza de la UVAQ y otras universidades, talleristas y conferencistas que, además mostrar su talento, abordaron temas referentes a la danza como constructora de identidad, las corporalidades y la formación en la danza.

