Al menos 76 maestros aún no recogen su adscripción: SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos 76 nuevos maestros egresados aún no llegan a su centro de trabajo porque integrantes de expresiones sindicales no les permiten recoger sus adscripciones, compartió la titular de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán (SEE), Gabriela Molina Aguilar.

En conferencia de prensa, la secretaria estatal indicó que ante esta situación se emitió una circular para que estos 76 docentes recojan su adscripción en menos de 72 horas, debido a que se afectan a 32 municipios y a mil 900 niños sin profesor.

Molina Aguilar recalcó que además se identificó que otros 138 docentes asignados en 2022 no están en un aula o abandonaron su centro de trabajo, lo que genera que 3 mil 450 alumnos no tengan clases.

Por lo que, advirtió, es la última semana para que se presenten y para que entreguen su documentación.

Explicó que "fuerzas oscuras" de las expresiones sindicales mueven a un maestro de manera irregular, les cobran 300 mil pesos, usan a los padres de familia e infantes para protestar y presionan a los directores de las escuelas para que no entreguen las plantillas.