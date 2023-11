Ajustan plan de estudios de la Licenciatura en Música: Es un acto de justicia social en la UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como un acto de justicia para las y los estudiantes, así como para el profesorado de la Facultad Popular de Bellas Artes (FPBA), perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), este viernes el Consejo Universitario aprobó el Plan de Estudios de Técnico Medio Superior en Música.

En sesión, presidida por la rectora Yarabí Ávila González, las y los integrantes del órgano determinaron de manera unánime, la modificación a la Licenciatura en Música, que históricamente ha mantenido una oferta académica de nueve años, de los cuales cuatro años corresponden al Nivel Propedéutico y cinco a la Licenciatura.

A través de la propuesta emitida por la Facultad Popular de Bellas Artes el curso Propedéutico se reducirá a tres años con opción a ingresar como Técnico Medio Superior en Música y podrán continuar con sus estudios de Licenciatura, con lo cual las y los jóvenes estarán matriculados desde el primer año y podrán acceder al Seguro Médico del IMSS, beneficios con los que en la modalidad anterior no contaban.

La rectora Yarabí Ávila celebró la decisión del Consejo y reconoció a quienes llevaron esta situación de injusticia a la mesa, lo que dijo, propició esta colaboración de las Comisiones con la administración central para abordar el tema. “Después de 24 años gracias a quien levantó la voz por los estudiantes y también por los profesores, felicidades, el mayor de los logros es de ellos”.

Resaltó el trabajo en equipo desarrollado en Comisiones que culminó en la aprobación del Plan de Estudios de Técnico Medio Superior en Música. “Enhorabuena, sigamos trabajando en cada una de las facultades por estos logros”.

El secretario Académico, Jorge Fonseca Madrigal, comentó que en la modalidad que tenía la Licenciatura en Música, las y los estudiantes que estaban en el Propedéutico, no tenían la posibilidad de pertenecer legalmente a la Universidad, no tenían matrícula y no tenían Seguro Social, “estaban desamparados”.

Por su parte, el coordinador general de Estudios de Licenciatura, Antonio Ramos Paz, compartió que quienes cursaban los cuatro años del Nivel Propedéutico no obtenían ningún tipo de documento donde refiriera algún título que les permitiera incorporarse a la vida laboral.

Con esta modificación dijo, las y los jóvenes podrán egresar como Técnico Medio Superior en Música, que les va a permitir ingresar a la Licenciatura y poder continuar con sus estudios. “Le estamos haciendo justicia a este número de estudiantes que estaban en estado de indefensión, en este caso administrativa y social en la Universidad, no académica porque siempre han tenido el apoyo de los profesores de la facultad”.

En su turno, el director de la FPBA, Helmut Horkheimer Vázquez, comentó que esta situación tiene una historia de aproximadamente 24 años, detalló que se hizo un análisis puntual por lo que se realizó la propuesta antes mencionada. Agradeció a la rectora y a su equipo de trabajo que han apoyado en esta iniciativa, que dijo, tenía unos 15 años de estarse conformando pero que desafortunadamente no había tenido la oportunidad de concretarse.

El coordinador de la Licenciatura en Artes Visuales, Santiago Bucio, y promotor de esta iniciativa, reconoció que la administración encabezada por Yarabí Ávila, atendió de manera pronta este planteamiento. Durante la sesión se emitieron diversos posicionamientos por parte de las y los consejeros, en general a favor del Plan de Estudios de Técnico Medio Superior en Música.