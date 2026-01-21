Administración de Yarabí Ávila lanza programa de reducción de costo de titulación; invitan a egresados a tramitarlo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de que más egresadas y egresados nicolaitas tramiten su título profesional y de apoyar la economía familiar, la administración de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, anunció la puesta en marcha del programa “¡Hazlo épico, titúlate ya, no me dejes en visto!”, mediante el cual se aplica una reducción del 57 por ciento en el costo de titulación.

En este sentido, precisó que la casa de estudios tiene cuatro mil 760 títulos pergamino que no han sido recogidos por las y los usuarios, algunos de ellos datan desde 1966, por lo que hizo la invitación para que las personas interesadas pasen a recogerlos.

Apuntó que durante su gestión también se ha dado impulso al título electrónico, que se entrega de manera ágil, el cual es muy importante para iniciar la vida laboral o para ingresar a algún posgrado, “en menos de ocho días pueden tenerlo, realizar el trámite en tiempo y forma es fundamental”.

Ávila compartió el nuevo proyecto que está lanzando la UMSNH para incentivar la titulación, el cual consiste en la reducción del 57 por ciento del costo de dicho trámite, al referir que de 11 mil 564, pasa a cuatro mil 940 pesos, “con ello, nosotros estamos promoviendo que los jóvenes, las jóvenes que no tienen la posibilidad económica de realizar su titulación por cuestión financiera, ahora lo puedan hacer”.

Hicimos un análisis muy importante de conceptos, añadió, y para nada consideramos que la Universidad Michoacana sacrifica sus ingresos por esta parte, al contrario creemos que esto es un beneficio para la comunidad nicolaita tanto de egresados y de las generaciones que están a punto de concluir y ha sido una gran cantidad las personas que han acudido a solicitar información.

La rectora reiteró la invitación para que las y los egresados nicolaitas realicen el trámite para obtener su título, que dijo, seguramente será una satisfacción más para sus familias.

De igual forma, compartió que con el fin de brindar un mejor servicio la Dirección de Control Escolar de la UMSNH está ampliando su horario de atención de lunes a viernes hasta las 17:00 horas y los sábados de 9:00 a 12:00 horas.

Las y los egresados nicolaitas que aún no cuentan con su título ya pueden realizar el trámite a través del portal oficial www.umich.mx, dando click en el banner “¡Hazlo épico, titúlate ya!”.

SHA