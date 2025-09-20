Administración de Yarabí Ávila cercana a la comunidad nicolaita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Establecer puentes de comunicación y mantener una relación cercana con la comunidad nicolaita ha sido una constante desde el inicio de la administración de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González.

Este sábado visitó la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en donde saludó y escuchó los planteamientos de las y los estudiantes del Sistema Abierto. En este marco, la rectora se comprometió a regresar en 15 días para darle seguimiento a sus comentarios y sugerencias en beneficio de la dependencia académica.