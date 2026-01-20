¡Adiós Clínica Universitaria! Hola Centro Universitario de Justicia Nicolaita

Educación

La Casa de Hidalgo no cuenta con los recursos para operar el nosocomio
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) abrirá un Centro Universitario de Justicia Nicolaita, con el objetivo de contar con un espacio de justicia y paz dentro de la universidad, que permita albergar áreas de Género, de Derechos Humanos, Mediación y el Tribunal Universitario.

La rectora, Yarabí Ávila González, refirió que el espacio al interior de Ciudad Universitaria que era destinado para la Clínica Universitaria tendrá un uso diferente y será un Centro de Justicia Nicolaita que dará atención a todos los que integran la Máxima Casa de Estudios.

"Se rescata y resignifica la infraestructura universitaria y se construirá el Centro Universitario de Justicia Nicolaita, donde anteriormente se encontraba la obra negra de la Clínica Universitaria"
Indicó que este espacio se habilitará con áreas de psicología, además de la Unidad de Género y de Mediación. Asimismo, contará con un Tribunal Universitario donde podrán exponerse los casos correspondientes ante cualquier incidencia que haya entre alumnos, alumnos-profesores e, inclusive, con los administrativos.

