¡Adiós Clínica Universitaria! Hola Centro Universitario de Justicia Nicolaita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) abrirá un Centro Universitario de Justicia Nicolaita, con el objetivo de contar con un espacio de justicia y paz dentro de la universidad, que permita albergar áreas de Género, de Derechos Humanos, Mediación y el Tribunal Universitario.

La rectora, Yarabí Ávila González, refirió que el espacio al interior de Ciudad Universitaria que era destinado para la Clínica Universitaria tendrá un uso diferente y será un Centro de Justicia Nicolaita que dará atención a todos los que integran la Máxima Casa de Estudios.