Acompañará la Secretaría de Gobernación a la gestión de la Universidad Michoacana

Durante la reunión, López Hernández saludó la presencia de ex gobernadores del Estado, así como de diputados/as, presidentas y presidentes municipales, de todas y todos los sectores, y felicitó a la rectora Yarabí Ávila por su designación al frente de la UMSNH. “Quiero también aprovechar, si me lo permite señor gobernador para felicitar, no había tenido oportunidad de hacerlo, a la rectora de la Universidad, deseándole mucho éxito en su gestión”.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, destacó la labor que hace el CESMICH y tras escuchar las propuestas emanadas por las y los consejeros, comentó que dichas solicitudes, “estamos en la ruta de atenderlas, de incluirlas, algunas están en el Plan Estatal de Desarrollo”.

Resaltó la presencia del secretario Adán Augusto López en la entidad, quien dijo, ha sido un aliado para Michoacán, en uno de los temas más sentidos como es la gobernabilidad. Durante su participación destacó que la base de una sociedad es la educación, “si tenemos educación, tenemos futuro”.

Por su parte, el presidente del Consejo, Eduardo Orihuela Estefan, indicó que el CESMICH, se ha constituido como un espacio de diálogo franco y propositivo conformando por cien integrantes de los diversos sectores.

“Estamos aquí, sociedad civil y gobierno para participar juntos, para dar un paso a una ciudadanía que no se queda parada esperando a que le resuelvan los problemas, estamos frente a una ciudadanía que propone y construye soluciones”.

De igual forma, compartió el lanzamiento de la campaña “Amo Michoacán”, e invitó a participar activamente en las 50 acciones que propone.

Durante el evento también se contó con la presencia de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Julieta García Zepeda; del magistrado Octavio Aparicio Melchor, consejero del Poder Judicial; del fiscal General del Estado, Adrián López Solís; del secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña; de rectoras y rectores de instituciones educativas que conforman la Red Juntos por Michoacán, de los ex gobernadores del Estado, Víctor Manuel Tinoco Rubí, Genovevo Figueroa Zamudio y Leonel Godoy Rangel, así como de representantes de organismos autónomos, diputadas y diputados, presidentes y presidentas municipales, funcionarios/as federales, estatales y municipales.

