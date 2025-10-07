Académica de la UVAQ investiga cómo reducir los riesgos de desastre con perspectiva de género

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Reducir los riesgos de desastres y cambio climático con perspectiva de género es posible si se educa a la sociedad para que actúe de manera segura y efectiva ante las adversidades, explicó Liliana Díaz Puga, estudiante del Doctorado en Talento Humano en la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ), quien fomenta la capacitación y desarrollo de habilidades para la prevención de riesgos.
“Este proyecto va enfocado primordialmente a brindarles los conocimientos acerca de los riesgos, sobre todo vinculados con la perspectiva de género, la inclusión y las oportunidades para todos”, explicó la maestra Liliana Díaz.
“Es indispensable que podamos acercarnos hacia la comunidad y hacer conciencia de que todos, independientemente de las actividades que realicemos, tengamos el conocimiento de cómo prevenir, reducir los riesgos y actuar ante una emergencia”, agregó la especialista en administración.
La gestión integral de riesgos y la atención a la vulnerabilidad de género es uno de los temas prioritarios que atiende la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y es parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que serán muy importantes los aportes desde la educación, explicó la académica.
“Lo que vamos a entregar son los formatos de capacitación, tanto de manera experimental en cuanto a la información que es necesario brindar a la población y también llevar a cabo una serie de capacitaciones, tanto a nuestros alumnos, docentes y afuera, a la comunidad que es vulnerable, cercana a nuestra universidad”, agregó la también profesora de la UVAQ.
Es indispensable que todos sepamos cómo prevenir los riesgos, qué hacer para ayudar a nuestra comunidad y, sobre todo, cómo responder ante una emergencia, independientemente del sector donde nos encontremos, concluyó la investigadora.
#Prevención #PerspectivaDeGénero #Doctorado #TeamUVAQ
rmr