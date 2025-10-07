Académica de la UVAQ investiga cómo reducir los riesgos de desastre con perspectiva de género

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Reducir los riesgos de desastres y cambio climático con perspectiva de género es posible si se educa a la sociedad para que actúe de manera segura y efectiva ante las adversidades, explicó Liliana Díaz Puga, estudiante del Doctorado en Talento Humano en la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ), quien fomenta la capacitación y desarrollo de habilidades para la prevención de riesgos.

“Este proyecto va enfocado primordialmente a brindarles los conocimientos acerca de los riesgos, sobre todo vinculados con la perspectiva de género, la inclusión y las oportunidades para todos”, explicó la maestra Liliana Díaz.

“Es indispensable que podamos acercarnos hacia la comunidad y hacer conciencia de que todos, independientemente de las actividades que realicemos, tengamos el conocimiento de cómo prevenir, reducir los riesgos y actuar ante una emergencia”, agregó la especialista en administración.