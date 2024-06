Abierto, diálogo entre secundaria Felipe Carrillo Puerto y la UMSNH

En ese sentido, aunque afirmó que aún no hay algún acuerdo concreto con la universidad para continuar laborando en el inmueble, confió en que arrancarán el siguiente ciclo escolar con normalidad y en el mismo lugar.

A la par, resaltó que la autoridad nicolaita cambió su discurso en torno a la secundaria, al grado de reconocer la labor que durante 47 años ha realizado la secundaria.

“La Michoacana ha expresado interés del diálogo para llegar a un acuerdo. No estamos certeros o no hay nada concreto, pero al parecer es una buena indicación que quieran dialogar, en la idea de que me parece que se supondría que se evitaría un intento de desalojo. Aunque no hay nada concreto de parte de la rectoría, hay una intención de dialogar y de su parte, inclusive, hay una especie de reconocimiento a la labor social de la escuela, obligadamente, porque no fue por las buenas”, puntualizó.

Sin embargo, explicó que el proceso legal continúa, el cual, dijo, será largo por los diversos amparos y revisiones. Y aunque dijo que hasta el momento ha habido apertura, no descartó, en caso de ser necesario, recurrir a la movilización social, aunque por el momento no ha habido motivo para llegar a tales acciones.