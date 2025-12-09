Abiertas inscripciones para ingresar al Centro de Formación de Fútbol “La Madriguera” de la UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Las inscripciones para ingresar al Centro de Formación de Fútbol “La Madriguera” de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se encuentran abiertas.

Dicho espacio creado en la administración de la rectora Yarabí Ávila González, tiene como objetivo fomentar el deporte en niñas, niños y jóvenes de entre 4 y 18 años.

La entrenadora de “La Madriguera”, Maribel Ramírez García, indicó que en el Centro de Formación se inculcan valores como la responsabilidad, el respeto y el trabajo en equipo.

Si tenemos un deportista, añadió, tenemos una persona menos en las calles y propensa a los vicios, el deporte es un círculo social diferente, te enseña, te abre mundos y espacios. “El deporte es tan maravilloso que se puede trabajar en todos los aspectos, aquí en La Madriguera enseñamos a contar, a leer, a escribir. Si tenemos una persona con capacidades diferentes también se puede adaptar, el deporte tiene muchas amplitudes y muchas variantes”, apuntó.

Cabe mencionar que las inscripciones del Centro de Formación de Fútbol están abiertas todo el año para niñas, niños y jóvenes de entre 4 y 18 años, el costo de inscripción es de 400 pesos para el público en general y hay un descuento para la comunidad nicolaita.

Los entrenamientos son lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 18:30 horas en la cancha principal de Ciudad Universitaria, para mayores informes comunicarse al (44 3) 171 34 96 con la entrenadora Maribel Ramírez.

