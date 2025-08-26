Abierta, convocatoria de becas de Fundación Telmex Telcel; UMSNH invita a nicolaitas a participar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de cinco mil becas ofrece la Fundación Telmex Telcel y el Instituto Carlos Slim de la Salud a nivel nacional a estudiantes mexicanos de nivel superior y de posgrado que se destaquen por su dedicación y excelente desempeño en sus estudios, por lo que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) invita a las alumnos y alumnas nicolaitas a participar en dicha convocatoria.

Los requisitos para aplicar son: ser estudiante regular con promedio general mínimo de 8.5 el cual deberán mantener para conservar la beca, estar cursando del primero al antepenúltimo periodo de licenciatura, maestría o doctorado, refrendar semestralmente la beca acreditando un nivel académico de excelencia sin materias reprobadas, así como acreditar el Programa ASUME durante el primer año de la beca.

Para tramitar la solicitud de la beca, las personas interesadas pueden ingresar a la página www.fundacióntelmextelcel.org/becas antes del martes 30 de septiembre, fecha de cierre de la convocatoria. Los resultados de las y los ganadores se podrán consultar en la página oficial de Fundación Telmex Telcel del miércoles 19 al viernes 28 de noviembre del presente año.

Para más información consultar la convocatoria en la página https://www.fundaciontelmextelcel.org/becas, sitio donde también podrán encontrar el formato para el llenado de la solicitud.

