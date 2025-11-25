A utilizar la Inteligencia Artificial para generar beneficios a la comunidad, convoca Yarabí Ávila a estudiantes

Indicó que la Inteligencia Artificial se debe aprovechar al máximo, pero también consideró que es necesario estar muy atentos porque en ocasiones este tipo de herramientas puede dar la información o noticias no fidedignas, en este sentido enfatizó en la necesidad de que las y los jóvenes aprendan a utilizarla de manera correcta.

“La Universidad es grande, la Universidad es fuerte y la Universidad se dedica a trabajar y a seguirnos preparando día a día. Yo los invito a que todos los conocimientos que ustedes van adquiriendo, todas las experiencias que sus profesores y profesoras les compartan, lo utilicen para construir una sociedad de bien”, afirmó.

Ávila comentó que desde la administración central se continuará respaldando a la dependencia para que se desarrollen este tipo de eventos que fortalecen la formación del alumnado. En tanto, a las y los estudiantes los exhortó a revisar los requisitos de la beca Gertrudis Bocanegra y a registrarse para recibir el apoyo que brindará el Gobierno de México a los jóvenes michoacanos.

Al dar la bienvenida, la directora de la Facultad de Salud Pública y Enfermería, Martha Patricia Morfín Gallegos explicó que tanto la Inteligencia Artificial y las Tecnologías de la Información y Comunicación, son dos temas que están en auge en estos momentos, por lo que es importante empezar a hacer un mayor uso de ellas, pero de manera responsable.

Destacó que este congreso está creado pensando en qué beneficios pueden tener para las y los estudiantes en la práctica tanto en el aula como una vez que se incorporen al campo laboral, “podemos hacer un buen uso o un mal uso de esta tecnología y eso va a depender de cada uno de nosotros, en la actualidad podemos ver que existe la Inteligencia Artificial y muchas aplicaciones para trabajar desde la salud, la prevención y el tratamiento tanto físico como emocional”.

La IA y las TICS están creadas justamente para dar un beneficio y un desarrollo a la educación, agregó, y ahorita lo importante es ver qué podemos aportar cada uno de nosotros para implementarlos asertivamente y de manera exitosa entre la comunidad y entre nosotros mismos.

Por su parte, la maestra Ana del Rocío Guzmán, coordinadora del congreso consideró que la Inteligencia Artificial y las Tecnologías de la Información y Comunicación en las áreas de salud marcan una etapa clave, “hoy amplían nuestra capacidad para vigilar riesgos, anticipar brotes, fortalecer la toma de decisiones y diseñar intervenciones más precisas y oportunas, basadas en la evidencia, pero su mayor relevancia no radica sólo en la innovación tecnológica sino en la ética y la responsabilidad social con la que las integramos al quehacer profesional, sobre todo en el área de Salud Pública”.

RYE-