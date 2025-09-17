A ser embajadores del buen hacer invita Yarabí Ávila a estudiantes nicolaitas; UMSNH y CRIT suman fuerzas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A ser embajadoras y embajadores del buen hacer y del buen decir invitó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González a las y los estudiantes, durante la jornada de sensibilización que se realizó en conjunto con el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT Michoacán) y arranque de la colecta 2025 del organismo.

Con la presencia de deportistas nicolaitas de alto rendimiento y del funcionariado, la rectora compartió que la institución tiene un compromiso muy grande con el CRIT y se les recibe con los brazos abiertos.

Ávila indicó que la tarea de quienes tienen la oportunidad de formar parte de la Universidad Michoacana es seguir transformando la sociedad, por ello, los convocó a eliminar obstáculos, a promover la inclusión, a ser empáticos, a ser diferentes y a pensar diferente, “que lo que ustedes van a aprender aquí hoy lo puedan llevar a su familia, a sus amigos para que poco a poco nosotros seamos los responsables de ese cambio”.